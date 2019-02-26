Президент СБР лично рассмотрит вопрос о нарушениях Васильевой

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Вице-президент Союза биатлонистов России (СБР) Сергей Чепиков рассказал, что президент организации Владимир Драчев лично рассмотрит ситуацию с пропуском трех допинг-тестов биатлонисткой Маргаритой Васильевой, передает РИА «Новости».

Отмечается, что спортсменка должна войти в состав сборной на чемпионат мира в Швеции.

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«Это уже президент СБР Владимир Драчев будет рассматривать данный вопрос. Необходимо уточнить причины. Была ли это халатность или преднамеренные действия. Нужно разобраться, а потом уже говорить о санкциях. Сборная команды — это не детский сад. Каждый спортсмен несет ответственность за свои действия. Здесь нужно советоваться и с главным, и с личным тренером. Она уже была в зоне риска, имея два красных флажка. Нужно быть предельно аккуратным, тем более перед началом чемпионата мира», — сказал Чепиков.

Согласно кодексу Всемирного антидопингового агентства (WADA), Васильеву могут дисквалифицировать за нарушение антидопинговых правил.

Ранее четырехкратный чемпион ОИ обвинил Драчева в неграмотной речи.