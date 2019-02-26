Промоутер Ковалева назвала условия проведения боя с Альваресом

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Промоутер чемпиона мира в полутяжелом весе по версии Всемирной боксерской организации (WBO) Сергея Ковалева Кэти Дува прокомментировала возможный бой клиента с мексиканцем Саулем Альваресом, передает ТАСС.

Девушка сомневается в организации такого поединка в ближайшем будущем.

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«Я видела высказывание Альвареса. На данный момент, зная планы Канело, бой с Сергеем представляется мне не в ближайшей перспективе. Но, если Альварес перерастет весовую категорию и перейдет в полутяжелый вес, то такой поединок обязательно состоится. Это будет самый большой бой в карьере Ковалева», — поделилась мнением Дува.

3 февраля состоялся бой против колумбийца Элейдера Альвареса, в котором Ковалев вернул себе титул WBO.

Ранее чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легком весе Хабиб Нурмагомедов поддержал двоюродного брата Шамиля Завурова после поражения нокаутом в финале Гран-при Road FC от француза Мансура Барнауи.