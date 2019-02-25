Губерниев уверен в двухлетней дисквалификации для Васильевой

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Известный комментатор Дмитрий Губерниев высказался относительно информации о том, что биатлонистка Маргарита Васильева пропустила три допинг-теста подряд, передает «Советский спорт».

Журналист считает, что за это спортсменку могут дисквалифицировать на два года.

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«Да уж! Если Маргарита Васильева действительно пропустила за год три допинг-теста, то крышка! Двухлетний дисквал — вспомним историю с прыгуном в высоту Данилом Лысенко! Дело ясное, что дело темное! Ждем комментариев от Маргариты Васильевой, тренеров и Союза биатлонистов России (СБР)! Если будем молчать, как мы любим, будет плохо! Или фигово! Или будет просто п...ц», — поделился мнение Губерниев в инстаграме.

Васильева дебютировала на Кубке мира в 2019 году. На этапе в Оберхофе она завоевала золото в эстафете, однако в личных гонках не поднималась выше 13 места. Также спортсменка является претенденткой на участие в чемпионате мира.

Ранее IBU уведомили о пропусках биатлонистки.