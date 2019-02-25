IBU уведомили о пропуске Васильевой трех допинг-тестов

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Международный союз биатлонистов (IBU) не дисквалифицировал россиянку Маргариту Васильеву за пропуск трех допинг-тестов подряд, сообщает ТАСС.

Организацию уже уведомили о нарушениях спортсменки.

«IBU уведомил Васильеву о пропуске трех допинг-тестов подряд в середине февраля. До 25 февраля она должна была предоставить официальное объяснение, что и было сделано биатлонисткой. Решение о ее временном отстранении от соревнований не принималось», — заявил источник, знакомый с ходом дела.

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Подобное поведение может быть приравнено к нарушению антидопинговых правил. В связи с этим биатлонистке грозит дисквалификация сроком до двух лет.

Васильева дебютировала на Кубке мира в 2019 году. На этапе в Оберхофе она завоевала золото в эстафете, однако в личных гонках не поднималась выше 13 места. Также спортсменка является претенденткой на участие в чемпионате мира.

Ранее сообщалось, что биатлонистка Ирина Старых пропустит чемпионат мира в Эстерсунде.