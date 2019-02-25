Биатлонистка Васильева трижды за год пропустила допинг-тесты

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Российская биатлонистка Маргарита Васильева трижды за год пропускала тестирование на допинг, сообщает Sports.ru.

Подобное поведение может быть приравнено к нарушению антидопинговых правил. В связи с этим спортсменке грозит дисквалификация сроком до двух лет.

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Васильева дебютировала на Кубке мира в 2019 году. На этапе в Оберхофе она завоевала золото в эстафете, однако в личных гонках не поднималась выше 13 места. Также биатлонистка является претенденткой на участие в чемпионате мира.

Ранее сообщалось, что биатлонистка Ирина Старых пропустит чемпионат мира в Эстерсунде.