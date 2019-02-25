Гвардиола сравнялся по количеству трофеев с Моуринью
Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола вместе с командой выиграл Кубок английской лиги, сообщает «Советский спорт».
Основное и дополнительное время в финальном матче против «Челси» закончилось нулевой ничьей. А в серии пенальти подопечные Гвардиолы оказались сильнее — 4:3.
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Для специалист это четвертый трофей в составе команды из Манчестера. Всего в своей карьере Гвардиола имеет 25 различных наград: 14 он выиграл вместе с каталонской «Барселоной», а еще семь с мюнхенской «Баварией».
Гвардиола сравнялся по этому показателю с бывшим главным тренером «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью.
Ранее хавбек «Манчестер Сити» призвал команду побеждать дальше.