У Третьякова не было желания мстить за пропуск Олимпиады

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Скелетонист Александр Третьяков поделился эмоциями после победы в общем зачете Кубка мира, передает ТАСС.

В прошлом сезоне из-за допингового скандала Третьяков был вынужден пропустить Олимпийские игры в южнокорейском Пхенчхане.

Теперь в моем активе два завоеванных Кубка мира. Не могу сказать, что один из них дороже второго. Оба они достались ценой напряженных тренировок и большой работы. А победные эмоции одинаковы.

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Стала ли победа в этом Кубке мира в какой-то степени реваншем за прошлый сезон, когда я вынужден был пропустить Олимпиаду? Нет, никакого желания кому-то отомстить и что-то доказать у меня не было абсолютно. Я оставил в прошлом все те неприятности и выступал со свежей головой.

Теперь впереди чемпионат мира. Я чувствую в себе силы, чтобы бороться за медали и там. Сейчас немного отдохну, а потом продолжу готовиться к этому турниру, который является главным стартом года», — заявил он.

Ранее сообщалось, что скелетонист Третьяков выиграл этап Кубка мира в Канаде.