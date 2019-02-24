Конькобежец Кулижников из России завоевал золото ЧМ
Россиянин Павел Кулижников занял первое место в спринтерском многоборье на чемпионате мира, передает ТАСС.
Соревнования прошли в голландском Херенвене.
После четырёх забегов россиянин набрал 137,390 балла. Вторым стал японец Тацуя Синхама. Тройку лучших замкнул голландец Кьелд Нёйс.
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Другие россияне — Виктор Муштаков и Руслан Мурашов — заняли лишь девятое и десятое места соответственно.
Ранее саночница Демченко выиграла золото на этапе КМ в Сочи.