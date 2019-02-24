Сборная России разгромила Германию и выиграла Кубок Легенд

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Сборная России разгромно обыграла национальную команду Германии в финале Кубка Легенд и стала победителем турнира в 11-й раз в истории, передает ТАСС.

Матч закончился со счетом 13:4.

Хет-трики себе в актив добавили Евгений Алдонин и Андрей Тихонов, по дублю оформили Андрея Каряки и Егора Титова, еще по голу забили Андрей Аршавин и Юрий Ковтун.

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Кубок Легенд — 2019

Сборная России — Сборная Германии — 13:4 (4:2)

Голы: Алдонин, 1 — 1:0, Титов, 2 — 2:0, Тихонов, 9 — 3:0, Ханке, 10 — 3:1, Тихонов, 12 — 4:1, Лаут, 14 — 4:2, Алдонин, 21 — 5:2, Титов, 27 — 6:2, Аршавин, 30 — 7:2, Каряка, 32 — 8:2, Тихонов, 33 — 9:2, Каряка, 34 — 10:2, Алдонин, 36 — 11:2, Ковтун, 37 — 12:2, Овомойела, 38 (автогол) — 13:2, Лаут, 39 — 13:3, Лаут, 40 — 13:4.

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