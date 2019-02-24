Юрлова-Перхт выиграла золото в пасьюте на чемпионате Европы
Российская биатлонистка Екатерина Юрлова-Перхт выиграла золотую медаль в гонке преследования на чемпионате Европы, сообщает «Советский спорт».
Россиянка показала результат 27:43.4. На втором месте оказалась представительница Белоруссии Ирина Кривко. Замкнула тройку лидеров немецкая биатлонистка Надин Хорхлер.
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«Газета.Ru» провела онлайн-трансляцию гонки преследования.
Это вторая медаль российской сборной по биатлону за сегодняшний день. Ранее в пасьюте завоевал серебро Матвей Елисеев.
Ранее биатлонист Елисеев прокомментировал свое серебро в пасьюте.