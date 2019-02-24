Елисеев завоевал серебро в гонке преследования
Российский биатлонист Матвей Елисеев завоевал серебряную медаль в гонке преследования на чемпионате Европы по биатлону, сообщает «Советский спорт».
Вперед россиянин пропустил только Тарьея Бё, который финишировал в одиночестве, сделав себе большой отрыв от преследователей. Бронзу завоевал еще один представитель Норвегии Ховард Богетвейт.
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Еще один российский биатлонист Дмитрий Малышко, который считался одним из фаворитов пасьюта, пришел к финишу только шестым.
«Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию гонки преследования.
Ранее сообщалось, что известны имена биатлонисток, которые точно едут на чемпионат мира.