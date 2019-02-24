Большунов раскритиковал норвежских лыжников
Российский лыжник Александр Большунов раскритиковал норвежских лыжников Сьюра Рете и Мартина Йонсруда Сундбю после скиатлона на чемпионате мира в австрийском Зеефельде, передает «Советский спорт».
«Просил их выходить вперед, а они оставались позади меня и показывали, что не хотят. Я лидировал четыре-пять кругов и наелся, а они включили газ и начали работать только к концу. Так поступать нехорошо, и я разочарован норвежцами. Это неспортивное поведение», — приводят слова российского спортсмена норвежские средства массовой информации.
Ранее Елена Вяльбе оценила выступление Большунова в скиатлоне.