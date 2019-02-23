Россиянин Ян одержал победу над Додсоном на турнире UFC Fight Night 145
Российский боец смешанного стиля (MMA) Петр Ян одержал победу над представителем США Джоном Додсоном на турнире Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Fight Night 145 в Праге, сообщает «Советский спорт».
Поединок прошел все три раунда. Россиянин победил единогласным решением судей — 30-27, 30-27, 30-27.
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Отмечается, что во втором раунде Ян был отправлен в нокдаун.
Ранее сообщалось, что российский боец Дамир Исмагулов одержал победу над испанцем Жоэлем Альваресом UFC FIght Night 145.