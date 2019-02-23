Скелетонистка Никитина выиграла Кубок мира

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Российская скелетонистка Елена Никитина заняла первое место в общем зачете Кубка мира сезона-2018/19, передает ТАСС.

На заключительном этапе в Калгари россиянка стала победительницей соревнований, показав результат 1 минута 55,28 секунды. Второй стала представительница Германии Тина Херманн (1.54,98), конкурировавшая с Никитиной за лидерство в общем зачете.

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По итогам Кубка мира российская скелетонистка набрала 1479 баллов, а немка — 1372.

Ранее сообщалось, что российский скелетонист Александр Третьяков одержал победу на этапе Кубка мира в американском Лейк-Плэсиде.