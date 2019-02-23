Гол Насимуры принес ЦСКА победу над «Уфой» в товарищеском матче

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Московский ЦСКА переиграл «Уфу» в товарищеском матче, сообщает «Советский спорт».

Встреча, прошедшая в испанском Кампоаморе, завершилась со счетом 2:1 в пользу армейцев. В составе победителей отличились Федор Чалов и Такума Нисимура. У клуба из столицы Башкирии мяч забил Вячеслав Кротов.

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«Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию матча.

В 18-м туре чемпионата России ЦСКА сыграет с тульским «Арсеналом», а «Уфа» примет московское «Динамо».

Футбол. Товарищеский матч

ЦСКА (Москва) — «Уфа» (Уфа) — 2:1

Голы: 1:0 — Чалов, 21; 1:1 — Кротов, 87; 2:1 — Нисимура, 88.