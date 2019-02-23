Гол Насимуры принес ЦСКА победу над «Уфой» в товарищеском матче
Московский ЦСКА переиграл «Уфу» в товарищеском матче, сообщает «Советский спорт».
Встреча, прошедшая в испанском Кампоаморе, завершилась со счетом 2:1 в пользу армейцев. В составе победителей отличились Федор Чалов и Такума Нисимура. У клуба из столицы Башкирии мяч забил Вячеслав Кротов.
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«Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию матча.
В 18-м туре чемпионата России ЦСКА сыграет с тульским «Арсеналом», а «Уфа» примет московское «Динамо».
Футбол. Товарищеский матч
ЦСКА (Москва) — «Уфа» (Уфа) — 2:1
Голы: 1:0 — Чалов, 21; 1:1 — Кротов, 87; 2:1 — Нисимура, 88.