«Спартак» проиграл «Шерифу» в товарищеском матче
Московский «Спартак» проиграл «Шерифу» из Тирасполя в товарищеском матче, сообщает «Советский спорт».
Встреча, прошедшая в турецком Белеке, завершилась со счетом 2:1 в пользу молдавской команды. В составе победителей отличились Владимир Ковачевич и Антун Палич. У красно-белых мяч забил Софьян Ханни.
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«Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию матча.
3 марта «Спартак» примет «Краснодар» в матче 18-го тура чемпионата России.
Футбол. Товарищеский матч
«Спартак» (Москва, Россия) — «Шериф» (Тирасполь, Молдавия) — 1:2
Голы: 0:1 — Ковачевич, 42; 0:2 — Палич, 45+3; 1:2 — Ханни, 61.