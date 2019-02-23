Перед Универсиадой в Красноярске запретили оборот оружия
Оборот оружия запрещен в Красноярске и прилегающих регионах из-за проведение зимней Универсиады, передает ТАСС.
«Запрещено: производство оружия, торговля оружием, продажа, в том числе и в специализированных магазинах, передача, приобретение, коллекционирование, экспонирование, учет, хранение, ношение, перевозка, транспортирование, использование, уничтожение, ввоз оружия и его вывоз из города Красноярска, Березовского и Емельяновского районов», — говорится в сообщении пресс-службы управления Росгвардии по Красноярскому краю.
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Отмечается, что запрет оборота оружия будет действовать до 15 марта.
Зимняя Универсиада пройдет в Красноярске с 2 по 12 марта.
Ранее дирекция Универсиады отреагировала на информацию о живущих в ангаре волонтерах.