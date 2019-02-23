Малышко завоевал бронзу в спринте на чемпионате Европы

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Российский биатлонист Дмитрий Малышко занял третье место в гонке на десять км на чемпионате Европы в белорусских Раубичах, сообщает РИА «Новости».

Золото завоевал норвежец Тарьей Бе, преодолевший дистанцию за 21 минуту 40,1 секунды с одним промахом. Вторым пришел швед Йеспер Нелин. Российский спортсмен уступил лидеру гонки 35,2 секунды и не допустил промахов.

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В активе Малышко уже вторая медаль на турнире. До этого он вместе с Евгенией Павловой одержал победу в сингл-миксте.

Чемпионат Европы завершится 24 февраля.

Ранее Александр Логинов пропустил чемпионат Европы в Белоруссии из-за технической ошибки, допущенной Союзом биатлонистов России (СБР).