Канадские тренеры паниковали из-за ухода Медведевой от Тутберидзе

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Помощница канадского специалиста Брайана Орсера Трейси Уилсон рассказала о том, как она отреагировала на приход российской фигуристки Евгении Медведевой в группу канадского специалиста в интервью корреспонденту «Газеты.Ru».

Наставница отметила, что они с фигуристкой долго шли к взаимопониманию.

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«Работать со спортсменом такого уровня, как Евгения, совсем не легко для наставников психологически. Мы можем даже проснуться среди ночи из-за мыслей об этом. А-а-а-а! — Трейси размахивает руками, изображая панику. — К тому же я знала, как тяжело будет работать с Евгенией. Раньше мне уже приходилось сотрудничать с фигуристами, которые переживали трансформацию из детей во взрослые. Это очень трудный переход, и не каждый спортсмен способен преодолеть его», — рассказала Уилсон.

В мае 2018 года Медведева перешла в канадский «Крикет клаб» от знаменитого российского тренера Этери Тутберидзе.

Ранее сообщалось, что выступление Медведевой на Кубке России считают слабее тренировок.