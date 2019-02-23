Тренер сборной России: американца бы не наказали за имя Трампа, а нас душат

<img src="//img.gazeta.ru/files3/211/12201211/pic_897b0eb27bbff93634d04ecbc05a5329-pic905-895x505-80360.jpg">

Тренер сборной России по двоеборью прокомментировал наказание двоеборца Виталия Иванова за то, что тот написал фамилию президента России Владимира Путина на экипировке, передает Sports.ru.

Специалист по прыжковой подготовке Александр Святов выразил поддержку подопечному.

Реклама

«Молодец, Виталик! Я поддержал его со всех сторон. Если бы американец написал «Трамп» или немец — «Меркель», им бы слово не сказали. А нас надо душить. Мы гордимся страной, гордимся своим президентом. То, что он показал на среднем пальце — это другой момент, никакого негативного подтекста не было. Никто не был в курсе, что он планирует выразить свое мнение таким образом. Он все правильно сказал норвежским каналам: «Путин — мой президент, мой кумир». Поддерживаю его за гражданскую позицию», — подчеркнул Святов.

Когда спортсмен выступал на чемпионате мира в австрийском Зеефельде, он показал операторам средний палец, облаченный в перчатку, на которой были нанесены инициалы Путина. Международная федерация лыжных видов спорта (FIS) обсудила поступок россиянина и посчитала это нарушением правил.

Ранее финский тренер поддержал Устюгова после конфликта с Клебо.