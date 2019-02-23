Скелетонист Третьяков выиграл этап Кубка мира в Канаде

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Российский скелетонист Александр Третьяков одержал победу на этапе Кубка мира в канадском Калгари, сообщает «Советский спорт».

По сумме двух попыток россиянин показал время 1 минута 51,35 секунды. Вторым стал представитель Южной Кореи Юн Сун Бин с результатом 1 минута 51,48 секунды. Третьим к финишу пришел латвиец Мартин Дукурс.

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Еще два представителя России Никита Трегубов и Владислав Марченков заняли пятое и 17-е места.

Для Тертьякова эта победа стала четвертой на семи этапах Кубка мира.

Ранее сообщалось, что российские скелетонисты завоевали медали на этапе Кубка мира в Швейцарии.

Кубок мира. 7-й этап. Калгари (Канада)

Мужчины

1. Александр Третьяков (Россия) — 1.51,35 (55,85 + 55,50);

2. Юн Сун Бин (Корея) — 1.51,48 (56,08 + 55,40);

3. Мартин Дукурс (Латвия) — 1.51,51 (55,89 + 55,62);

4. Томас Дукурс (Латвия) — 1.52,02 (56,25 + 55,77);

5. Никита Трегубов (Россия) — 1.52,38 (56,32 + 56,06);

6. Дэйвид Грещишин (Канада) — 1.52,44 (56,43 + 56,01);

17. Владислав Марченков (Россия) — 1.53,70 (57,06 + 56,64).