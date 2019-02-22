В Подмосковье собаки напали на юных фигуристок

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В подмосковном Зарайске трое юных фигуристок пострадали в результате нападения собак, сообщает ТАСС.

Происшествие случилось 21 февраля, когда три девочки 2004, 2005 и 2007 годов рождения шли на тренировку. У входа в Ледовый дворец на детей напали две собаки породы тибетский мастиф.

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Сотрудники стадиона побежали на помощь спортсменкам, однако девочки получили ушибы, из-за чего работники арены вызвали скорую помощь.

Подмосковные следователи установили личность владельца двух мастифов.

По факту инцидента проводится доследственная проверка.

Ранее страшный инцидент произошел с супругой и агентом нападающего миланского «Интера» Мауро Икарди Вандой Нарой.