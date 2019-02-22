Сборная России по биатлону определилась с составом на чемпионат мира

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Главный тренер сборной России по биатлону Анатолий Хованцев заявил, что штаб национальной команды практически определился с окончательным составом на чемпионате мира-2019 в шведском Эстерсунде, передает РИА «Новости».

На первенстве континента в составе мужском сборной выступят Александр Логинов, Евгений Гараничев, Матвей Елисеев, Дмитрий Малышко, Александр Поварницын.

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«И скорее всего Максим Цветков и Антон Бабиков», — добавил Хованцев.

В женских соревнованиях Россию представят Екатерина Юрлова-Перхт, Ирина Старых, Евгения Павлова, Светлана Миронова и Маргарита Васильева.

«Скорее всего, Миронова будет рассматриваться только на спринт и, возможно, эстафету. Остальные — пока не знаю. В «индивидуалке» могут и Старых, и Павлова, и Юрлова, и Виктория Сливко», — сказал специалист.

Хованцев отметил, что Миронова заменит кого-то из партнеров по сборной в спринтерской гонке.

«Из кандидатов Анастасия Морозова, которая восстанавливается после болезни, Сливко, Васильева, которая хорошо выступала. Они поедут на Кубок IBU, мы будем добирать оттуда. У девочек команда вырисовывается. То есть те четыре-пять человек, из которых придется выбирать участников гонок. Это Старых, Юрлова, Павлова, Миронова, Васильева. Это пять. Далее Сливко, Ульяна Кайшева и Морозова, из которых будем выбирать», — заключил Хованцев.

Чемпионат мира в Эстерсунде пройдет с 7 по 17 марта.

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