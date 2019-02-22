Кучеров вошел в тройку звезд игрового дня в НХЛ
Форвард «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никита Кучеров признан первой звездой игрового дня в Национальной хоккейной лиге (НХЛ), сообщает РИА «Новости».
В матче против «Баффало Сэйбрз» (2:1) россиянин забросил шайбу и набрал сотое очко в нынешнем розыгрыше регулярного чемпионата.
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Первым стал нападающий «Монреаль Канадиенс» Брэндан Галлахер. Во встрече против «Филадельфии Флайерз» (5:1) он оформил хет-трик.
Второй звездой признан вратарь «Нью-Джерси Дэвилз» Кори Шнайдер, отразивший 30 бросков в матче с «Оттавой Сенаторз» (4:0) и оформивший шат-аут.