«Авангард» одолел «Ротор» и завоевал Олимп — Кубок ФНЛ
Курский «Авангард» одолел волгоградский «Ротор» в финале Олимп — Футбольной национальной лиги (ФНЛ), сообщает «Советский спорт».
Гол в составе победителей оформил Михаил Земсков, а Анзор Саная сравнял счет до 1:1.
В серии пенальти клубы выявили победителя (4:3). Таким образом, «Авангард» стал победителем ФНЛ.
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Бронзу завоевал «Тамбов», обыгравший ярославский «Шинник» (2:0).
Ранее сообщалось, что нападающий клуба ФНЛ «Балтика» Кирилл Погребняк находится на просмотре в казахстанском «Окжетпесе».
Кубок ФНЛ-2019. Финал.
«Ротор» (Волгоград) — «Авангард» (Курс) 1:1 (0:0) 3:4 по пенальти.
Голы: 0:1 — Земсков, 80; 1:1 — Саная, 86