Российская самбистка Мохнаткина подписала контракт с Bellator
Шестикратная чемпионка мира по самбо Марина Мохнаткина подписала контракт с американской организацией боев смешанного стиля (ММА) Bellator, сообщает ТАСС.
Представитель спортсменки Адриан Бакош подтвердил переход девушки в ММА.
«Марина Мохнаткина будет выступать в Bellator», — заявил менеджер.
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Бакош также подчеркнул, что дата дебюта и имя соперницы пока неизвестны.
Мохнаткина является шестикратной чемпионкой мира и двукратной чемпионкой Европы по самбо. В активе 30-летней самбистки четыре победы и одно поражение в ММА.
Ранее американский боец MMA Паулина Масиас проигнорировала просьбу соперницы Мадалин Микэм об остановке поединка.