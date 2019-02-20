Российская самбистка Мохнаткина подписала контракт с Bellator

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Шестикратная чемпионка мира по самбо Марина Мохнаткина подписала контракт с американской организацией боев смешанного стиля (ММА) Bellator, сообщает ТАСС.

Представитель спортсменки Адриан Бакош подтвердил переход девушки в ММА.

«Марина Мохнаткина будет выступать в Bellator», — заявил менеджер.

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Бакош также подчеркнул, что дата дебюта и имя соперницы пока неизвестны.

Мохнаткина является шестикратной чемпионкой мира и двукратной чемпионкой Европы по самбо. В активе 30-летней самбистки четыре победы и одно поражение в ММА.

Ранее американский боец MMA Паулина Масиас проигнорировала просьбу соперницы Мадалин Микэм об остановке поединка.