Форвард «Автомобилиста» Паре получил шайбу в голову и уехал в больницу

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Нападающий екатеринбургского «Автомобилиста» Францис Паре получил травму во время матча регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) против «Сибири» (3:4), сообщает Sport24.

Форварду попала в голову шайба, брошенная игроком новосибирской команды. По окончании встречи канадца увезли в местную больницу.

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«Паре мужественный человек. Думаю, с ним будет все нормально. Он в сознании», — рассказал главный тренер «Автомобилиста» Андрей Мартемьянов.

Екатеринбургская команда досрочно одержала победу в Восточной конференции еще до этой игры. «Сибирь», напротив, потеряла шансы на попадание в плей-офф КХЛ.

Ранее глава Эмиратской хоккейной лиги (EHL) россиянин Владимир Бурдун заявил, что в ОАЭ хотят создать клуб, который будет выступать в КХЛ.