Жена Кокорина принесла извинения за супруга

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Супруга нападающего петербургского «Зенита» Александра Кокорина Дарья Валитова пообщалась с шоуменом Андреем Малаховым в рамках программы «Прямой эфир», передает «Советский спорт».

Ведущий предложил жене форварда сине-бело-голубых обратиться к зрителям.

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«Я бы еще раз хотела принести извинения за своего супруга, за всех ребят. Они очень сожалеют о том, что произошло. От своего супруга, скажу, что он просит извинения перед болельщиками футбольного клуба «Зенит», перед всеми поклонниками футбола, перед людьми, которые неравнодушны к их карьере, жизни и судьбе. Нам сейчас очень нужна поддержка людей, чтобы наша правда была услышана», – заявила Валитова.

Кокорина и полузащитника «Краснодара» Павла Мамаева обвиняют в избиении водителя ведущей Первого канала Ольги Ушаковой Виталия Соловчука, а также в участии в потасовке с главой департамента Минпромторга Денисом Паком и генеральным директором НАМИ Сергеем Гайсиным. В ходе инцидента чиновник получил удар стулом от нападающего петербургского клуба.

Ранее жена Кокорина отметила положительное влияние СИЗО на футболиста.