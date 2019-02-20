Абрамович вошел в пятерку богатейших владельцев клубов

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Британское издание The Mirror составило рейтинг богатейших владельцев футбольных клубов, сообщает РИА «Новости».

Липирует в списке владелец компании Red Bull Дитрих Матешиц, которому принадлежит клуб MLS «Нью-Йорк Рэд Булл». На втором месте расположился владелец «Манчестер Сити» Шейх Мансур, на третьем — семья Аньелли, которой принадлежит туринский «Ювентус».

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Российский предприниматель Роман Абрамович, владеющий лондонским «Челси», занимает пятое место.

Также в список попали Стэн Кронке («Арсенал»), Нассер Аль-Хелаифи («ПСЖ»), Шахид Хан («Фулхэм»), Чжан Цзиньдун («Интер») и Джо Льюис («Тоттенхэм»).

Ранее сообщалось, что Абрамович может уволить Сарри с поста тренера «Челси».