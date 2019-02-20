Жена Кержакова высказалась об изменах мужа

<img src="//img.gazeta.ru/files3/979/11820979/1-pic905-895x505-31860.jpg">

Жена бывшего футболиста сборной России Александра Кержакова Милана Тюльпанова рассказала об изменах мужа.

«О большинстве случаев измен я знала, но это странным образом никак меня не унижало и не задевало мое самолюбие. С нравственной точки зрения, измена — это, конечно, аморально. Но я не знаю мужчин, включая своих друзей, знакомых, бывших парней, мужа, в конце концов, кто бы этого не делал.

Реклама

Я поменяла отношение к изменам мужа, и это подарило моему браку еще несколько лет счастливой — по крайней мере, так мне казалось — жизни», — цитирует Тюльпанову Woman.ru.

Ранее Кержаков обвинил жену в подготовке заказного убийства.