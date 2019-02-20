Бывший игрок «Баварии» отпугнул грабителей от своего дома

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Бывший футболист «Баварии» и «Манчестер Сити» Мартин Демикелис отпугнул грабителей, которые забрались в его дом, сообщает «Советский спорт».

По информации Mirror, Демикелис просто спугнул воров, которые пробрались в его жилище в испанской Марбелье. Бывший игрок проснулся ночью и столкнулся с четырьмя людьми в капюшонах, которые испугались его и поспешили скрыться. Однако они все же успели ограбить экс-футболиста, забрав деньги и ценности.

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Помимо Демикелиса в доме также находились его дети и супруга. Они не пострадали, а были только напуганы.

Кроме «Баварии» и «Манчестер Сити» игрок выступал за такие команды, как «Ривер Плейт», «Эспаньол» и «Малагу». Он завершил с профессиональной карьерой в 2017 году.

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