Игрока чемпионата Англии могут посадить в тюрьму

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Игрок молодежной команды «Фулхэма» Бен Дэвис может оказаться за решеткой, сообщает «Советский спорт».

Футболиста могут посадить из-за несоблюдения правил призыва в армию в Сингапуре.

Дэвис является гражданином Сингапура и 24 ноября прошлого года ему исполнилось 18 лет. По информации «Би-би-си», он подавал заявку на отсрочку службы, но получил отказ. И теперь ему грозит тюремный срок до трех лет и штраф в размере $10 тысяч.

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Представитель Министерства обороны Сингапура отметил, что Дэвис также обвиняется в несоблюдении правил выезда из страны.

В Сингапуре отсрочить службу в армии может только тот, кто «представляет страну на международных соревнованиях и имеет шанс на медаль».

Дэвис играет за «Фулхэм» с 2017 года. Он провел десять матчей в молодежной команде.

Ранее экс-защитник сборной Чехии получил тюремный срок.