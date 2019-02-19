Игрока чемпионата Англии могут посадить в тюрьму
Игрок молодежной команды «Фулхэма» Бен Дэвис может оказаться за решеткой, сообщает «Советский спорт».
Футболиста могут посадить из-за несоблюдения правил призыва в армию в Сингапуре.
Дэвис является гражданином Сингапура и 24 ноября прошлого года ему исполнилось 18 лет. По информации «Би-би-си», он подавал заявку на отсрочку службы, но получил отказ. И теперь ему грозит тюремный срок до трех лет и штраф в размере $10 тысяч.
Представитель Министерства обороны Сингапура отметил, что Дэвис также обвиняется в несоблюдении правил выезда из страны.
В Сингапуре отсрочить службу в армии может только тот, кто «представляет страну на международных соревнованиях и имеет шанс на медаль».
Дэвис играет за «Фулхэм» с 2017 года. Он провел десять матчей в молодежной команде.