Жена Тарасова: измену нельзя простить
Жена футболиста московского «Локомотива» Дмитрия Тарасова Анастасия Костенко ответила на вопрос о том, можно ли простить супругу измену ради сохранения семьи, передает «Советский спорт».
«Мое мнение — измену нельзя простить. Ради сохранения семьи не изменяют», — написала Костенко в инстаграме.
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Костенко и Тарасов поженились в начале 2018 года, а уже в июле у них родилась дочь Милана.
Ранее сообщалось, что жена Тарасова проверяет ошибки мужа в инстаграме.