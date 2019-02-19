Князь Монако высказался об отставке Васильева

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Князь Монако Альбер II прокомментировал отставку Вадима Васильева с поста вице-президента «Монако», передает «Советский спорт».

«Эта отставка была неожиданной. Если оценивать работу Васильева на посту руководителя клуба за последние сезоны, то они, конечно, положительные. Нынешний сезон плохой, мы очень далеки от достижения целей. Также мы не показываем то качество игры, на которое способна эта команда. Жаль, что Васильева отправили в отставку, не дожидаясь конца сезона», — цитирует Альбера Le Figaro.

Ранее Васильев прокомментировал отставку с поста вице-президента «Монако».