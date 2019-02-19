Кучеров признан первой звездой дня в НХЛ

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Форвард «Тампа Бэй Лайтнинг» Никита Кучеров признан первой звездой игрового дня в Национальной хоккейной лиге (НХЛ), сообщает РИА «Новости».

Во встрече регулярного чемпионата против «Коламбус Блю Джекетс» (5:1) россиянин оформил дубль и отдал три результативные передачи.

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Вторым стал нападающий «Чикаго Блэкхоукс» Алекс Дебринкэт, забросивший три шайбы во встрече против «Оттавы Сенаторз» (8:7).

Третьей звездой признан «Сан-Хосе Шаркс» Джо Торнтон. В матче против «Бостон Брюинз» (5:6 ОТ) форвард оформил хет-трик.

Ранее Кучеров высказался о пяти очках в матче против «Коламбуса».