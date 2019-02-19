Украина не пустила саночников на этап Кубка мира в Сочи
Исполнительный директор Федерации санного спорта России (ФССР) Станислав Тюрин заявил ,что украинские спортсмены не примут участие на этапе Кубка мира в Сочи.
«На этапе Кубка мира в Сочи выступят саночники, представляющие 14 стран. Срок подачи заявок истек 15 февраля. Команды Украины среди участников турнира нет. Всего получат аккредитации около 115 спортсменов и тренеров», — цитирует Тюрина ТАСС.
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Заключительный этап Кубка мира по санному спорту пройдет с 23 по 24 февраля.
Ранее руководитель дирекции Универсиады-2019 Максим Уразов прокомментировал отказ национальной команды Украины от участия в соревнованиях.