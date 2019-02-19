Дубль Овечкина принес «Вашингтону» победу над «Лос-Анджелесом»
«Вашингтон Кэпиталз» обыграл «Лос-Анджелес Кингз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ), сообщает «Советский спорт».
Встреча, прошедшая в Лос-Анджелесе, завершилась со счетом 3:2 в пользу гостей. В составе победителей дубль оформил Александр Овечкин, также отличился Бретт Коннолли. У хозяев шайбы забросили Алекс Иафалло и Илья Ковальчук.
«Кингз» потерпели пятое поражение подряд в регулярном чемпионате.
НХЛ. Регулярный чемпионат
«Лос-Анджелес Кингз» (Лос-Анджелес) — «Вашингтон Кэпиталз» — 2:3 (0:2, 0:1, 2:0)
0:1 — Овечкин (Карлсон, Врана) — 11:48 (5x4)
0:2 — Коннолли (Бураковски, Орлов) — 12:08
0:3 — Овечкин (Карлсон, Бекстрем) — 25:27 (5x4)
1:3 — Иафалло (Браун, Ладю) — 48:20
2:3 — Ковальчук (Копитар, Даути) — 59:32 (6x5)