Вице-президент СБР: на ЧМ точно поедут Логинов и Гараничев

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Вице-президент Союза биатлонистов России (СБР) Сергей Чепиков рассказал, кто точно войдет в состав сборной России на чемпионат мира, передают «Известия».

Замглавы организации заявил, что на соревнование обязательно поедут Александр Логинов и Евгений Гараничев.

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«В Эстерсунд точно поедут Логинов и Гараничев, если их не подведет здоровье. А по женщинам окончательный состав будет сформирован по итогам чемпионата Европы. Но, на мой взгляд, в марте у нас ожидается боеспособная команда. Ребята готовились в Италии, кто-то выступал в США. Ближе к чемпионату мира они наберутся сил и будут готовы к главным стартам сезона», — отметил Чепиков.

Турнир будет проходить с 7 по 17 марта в шведской Эстерсунде.

Ранее личный тренер Гараничева и председатель тренерского совета СБР Максим Кугаевский объяснил причину опоздания его подопечного на старт гонки преследования на этапе Кубка мира в США.