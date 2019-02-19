«Калгари» нанес разгромное поражение «Аризоне» Любушкина

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«Калгари Флэймз» обыграл «Аризона Койотс» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ), сообщает «Советский спорт».

Встреча завершилась со счетом 5:2. В составе победителей голы оформили Дерек Райан, Марк Джордано, Остин Чарник, Михаэль Фролик и Микаэль Баклунд. У проигравших отличились Конор Гарленд и Джордан Уил.

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Российский защитник «Аризоны» Илья Любушкин отыграл чуть более 14 минут, однако результативными действиями не отличился.

Благодаря этой победе «Калгари» закрепился на первом месте Западной конференции.

Ранее стали известны три звезды очередной игровой недели регулярного чемпионата НХЛ.

НХЛ. Регулярный чемпионат

«Калгари Флэймз» (Канада, Калгари) — «Аризона Койотс» (США, Техас) — 5:2 (1:0, 2:2, 2:0)

1:0 – Райан (Джордано, Хэтэуэй) – 01:34 (5x5)

1:1 – Гарленд (Казинс) – 26:27 (5x5)

2:1 – Джордано (Ткачук, Андерссон) – 31:20 (5x5)

2:2 – Уил (Экман-Ларссон, Гальченюк) – 34:21 (5x4),

3:2 – Чарник (Беннетт, Андерссон) – 36:47 (5x5)

4:2 – Фролик (Линдхольм) – 45:48 (5x5)