Германия отправит спортсменов на Европейские игры в Минске

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Германия отправит спортсменов на Европейские игры 2019 года, которые пройдут в Минске, сообщает РИА «Новости».

По информации на официальном сайте Национального олимпийского комитета (НОК) Германии, решение об участии было принято президиумом и правлением НОК после долгих обсуждений.

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«Решающим фактором стало то, что в белорусской столице будут проходить квалификационные соревнования Олимпиады 2020 года, а в других видах спорта Европейские игры станут главным стартом сезона», — гласит сообщение.

Напомним, что до этого глава НОК Германии Альфонс Херманн не исключал, что немецкие спортсмены не выступят в данном соревновании после задержаний журналистов в Белоруссии.

Европейские игры пройдут с 21 по 30 июня.

Ранее руководитель дирекции Универсиады-2019 Максим Уразов прокомментировал отказ национальной команды Украины от участия в соревнованиях.