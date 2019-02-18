Павлюченкова не смогла пробиться во второй круг турнира в Дубае

<img src="//img.gazeta.ru/files3/947/7893947/2015-11-14T152328Z_51065706_GF20000059252_RTRMADP_3_TENNIS-FEDCUP-RUSSIA-CZECH-pic905-895x505-76061.jpg">

Российская теннисистка Анастасия Павлюченкова не смогла преодолеть первый раунд турнира в Дубае, уступив представительнице Франции Каролин Гарсии, сообщает «Советский спорт».

Спортсменки провели на корте 1 час 3 минуты. За это время победительница встречи записала на свой счет четыре эйса и шесть реализованных брейк-поинтов из восьми. Стоить отметить, что француженка не допустила ни одной двойной ошибки. Ее соперница при этом не смогла подать навылет, сделала семь ошибок на подаче и реализовала один брейк.

Реклама

Следующей соперницей теннисистки из Франции станет американка Дженнифер Брэйди, обыгравшая латвийку Елену Остапенко.

Ранее сообщалось, что француз Монфис стал победителем теннисного турнира в Роттердаме.

Теннис. Дубай. 1-й круг

Каролин Гарсия (Франция) — Анастасия Павлюченкова (Россия) — 6:2, 6:0.