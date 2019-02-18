Павлюченкова не смогла пробиться во второй круг турнира в Дубае
Российская теннисистка Анастасия Павлюченкова не смогла преодолеть первый раунд турнира в Дубае, уступив представительнице Франции Каролин Гарсии, сообщает «Советский спорт».
Спортсменки провели на корте 1 час 3 минуты. За это время победительница встречи записала на свой счет четыре эйса и шесть реализованных брейк-поинтов из восьми. Стоить отметить, что француженка не допустила ни одной двойной ошибки. Ее соперница при этом не смогла подать навылет, сделала семь ошибок на подаче и реализовала один брейк.
Следующей соперницей теннисистки из Франции станет американка Дженнифер Брэйди, обыгравшая латвийку Елену Остапенко.
Ранее сообщалось, что француз Монфис стал победителем теннисного турнира в Роттердаме.
Теннис. Дубай. 1-й круг
Каролин Гарсия (Франция) — Анастасия Павлюченкова (Россия) — 6:2, 6:0.