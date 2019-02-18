Биатлонист Бьорндален раскрыл секрет своего успеха

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Норвежский биатлонист Уле Эйнар Бьорндален рассказал, как ему удалось достичь таких успехов в биатлоне.

«Возможно, таким, как был в биатлоне я, нужно просто родиться. Я вырос в правильном месте и в правильном окружении: мои родители достаточно рано сумели мне внушить какие-то жизненные приоритеты. Большую роль сыграло мое отношение к биатлону в целом. Это ведь достаточно молодой спорт, и мне всегда хотелось его развивать», — приводит слова спортсмена РИА «Новости».

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Бьордален также назвал своего самого особенного соперника.

«Свен Фишер. Его было наиболее тяжело побеждать. Таким же поначалу казался мне Сергей Чепиков, но я довольно быстро сумел найти его уязвимые точки. Найти такие точки у Свена было не в пример сложнее, но я их тоже обнаружил, хотя на это мне потребовалось два года. После чего, собственно, понял, что могу с ним бороться», — добавил он.

Ранее сообщалось, что Евгений Гараничев не выступит на чемпионате Европы по биатлону.