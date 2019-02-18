Сироткин может стать третьим пилотом «Рено»

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Российский гонщик Сергей Сироткин, ранее выступавший в команде Формулы-1 «Уильямис», близок к подписанию контракта третьего пилота французской «конюшни» «Рено», сообщает GPToday.

В прошлом сезоне «королевских гонок» представитель России не смог раскрыть свой потенциал в связи с постоянными проблемами и недостатка скорости болида «Уильямс». Сергей завершил чемпионат на последнем месте в личном зачете.

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Отмечается, что Сириткин уже выполнял роль тест-пилота «Рено» и выступал в составе команды в пятничных тренировках.

Ранее сообщалось, что команда «Формулы-1» «Уильямс» не успела подготовить болид к первому дню тестов.