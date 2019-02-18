Ургант назвал Путина лучшим баскетболистом в мире

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Знаменитый телеведущий Иван Ургант назвал президента России Владимира Путина лучшим баскетболистом в мире, передает «Советский спорт».

«Лучший баскетболист в мире — Владимир Путин, в НБА — не знаю. Мне сложно сказать. Наверное, Леброн Джеймс. По степени влияния и выстраиванию игры вокруг конкретного человека в конкретной команде, невзирая на наличие тренера, хозяина команды и всего, конечно, Леброн Джеймс. Он самый влиятельный игрок в мире», — сказал телеведущий в эфире передачи Gomelsky On Air.

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Ургант также рассказал, чего ждет от американской суперзвезды баскетбола.

«Я все жду, когда он команду купит и станет первым играющим владельцем команды НБА, хотя бы акционером. И следующий этап — когда с ним будет играть его сын. А следующий этап — когда выйдет с ним играть его внук», — добавил он.

Ранее сообщалось, что Татьяна Тарасова поработала судьей на баскетбольном матче.