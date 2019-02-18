Голкипер «Арсенала»: Дзюба мог бы заиграть в любом чемпионате

Вратарь тульского «Арсенала» Михаил Левашов поделился мнением об игре форварда «Зенита» и сборной России Артеме Дзюбе, передает Sport24.

Футболист отметил, что нападающий мог бы хорошо проявить себя заграницей.

«Артем классный, мне он очень нравится. Не поладить с ним нереально. Если есть шанс кого-то притравить — притравит! Всех подряд, никого не щадил. Но я с партнерами общаюсь только на поле, а так у меня много друзей вне футбола. Мы знали, что Дзюба — арендованный игрок. Да и Артем представлял, что он тут только на два-три месяца. Мотивировал часто — может, не как перед Хорватией на чемпионате мира, но примерно так: «Мы вместе, мы команда. Сейчас их порвем!»

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Где мог бы заиграть Дзюба? Да в любом чемпионате. Почему нет? Всегда считал его отличным игроком. Он готов и физически, и технически», — заявляет вратарь.

В настоящий момент туляки идут 11-ми в чемпионате России. «Зенит» возглавляет турнирную таблицу Российской премьер-лиги (РПЛ).

Ранее экс-игрок лондонского «Арсенала» высказался о конфликте Дзюбы и экс-рулевого «Спартака» Унаи Эмери.