Команда Леброна победила команду Янниса в Матче всех звезд НБА
В Шарлотт (США) подошел к концу Матч всех звезд Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), сообщает «Советский спорт».
Команда Леброна Джеймса победила команду Янниса Адетокунбо — 178:164.
Самым результативным игроком встречи стал Яннис, оформивший дабл-дабл из 38 очков и 11 подборов. Еще один дабл-дабл на счету Джоэля Эмбиида (10 баллов и 12 подборов). По 20 очков набрали Пол Джордж и Крис Миддлтон, по 17 — Расселл Уэстбрук и Стивен Карри (4 из 17 из-за дуги).
В составе победителей 31 балл на счету Кевина Дюранта, 20 — у Клэя Томпсона, по 19 — у Кавая Леонарда и Леброна Джеймса.
НБА. Матч Звезд
Команда Янниса — Команда Леброна — 164:178 (53:37, 42:45, 36:50, 33:46)
Ранее нападающий «Бруклина» победил в конкурсе трехочковых бросков на Матче звезд НБА.