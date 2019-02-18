Команда Леброна победила команду Янниса в Матче всех звезд НБА

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В Шарлотт (США) подошел к концу Матч всех звезд Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), сообщает «Советский спорт».

Команда Леброна Джеймса победила команду Янниса Адетокунбо — 178:164.

Самым результативным игроком встречи стал Яннис, оформивший дабл-дабл из 38 очков и 11 подборов. Еще один дабл-дабл на счету Джоэля Эмбиида (10 баллов и 12 подборов). По 20 очков набрали Пол Джордж и Крис Миддлтон, по 17 — Расселл Уэстбрук и Стивен Карри (4 из 17 из-за дуги).

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В составе победителей 31 балл на счету Кевина Дюранта, 20 — у Клэя Томпсона, по 19 — у Кавая Леонарда и Леброна Джеймса.

НБА. Матч Звезд

Команда Янниса — Команда Леброна — 164:178 (53:37, 42:45, 36:50, 33:46)

Ранее нападающий «Бруклина» победил в конкурсе трехочковых бросков на Матче звезд НБА.