Юбилейный гол Овечкина не спас «Вашингтон» от проигрыша «Анахайму»

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В заключительном матче игрового дня регулярного сезона НХЛ «Вашингтон Кэпиталз» в гостях проиграл «Анахайм Дакс», сообщает «Советский спорт».

Встреча завершилась со счетом 2:5.

В составе действующих чемпионов заброшенными шайбами отметились Александр Овечкин (для него это 40-й гол в сезоне) и Джон Карлсон.

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У хозяев по дублю оформили Кори Перри и Адам Хенрик. Еще один гол на счету Якоба Сильверберга.

Ранее «Нью-Джерси» нанес поражение «Баффало» в матче НХЛ.



НХЛ. Регулярный чемпионат

«Анахайм Дакс» (Анахайм) — «Вашингтон Кэпиталз» (Вашингтон) — 5:2 (0:1, 2:1, 3:0)

0:1 – Овечкин (Карлсон, Врана) – 04:58 (5x5)

1:1 – Хенрик (Монтур, Мегна) – 26:26 (5x5)

2:1 – Сильверберг (Хенрик, Линдхольм) – 34:07 (5x5)

2:2 – Карлсон – 37:01 (5x5)

3:2 – Хенрик (Перри, Гецлаф) – 40:37 (5x4)

4:2 – Перри (Фаулер, Гецлаф) – 43:40 (5x4)

5:2 – Сильверберг (Грант, Дель Зотто) – 54:55 (5x5)