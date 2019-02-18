Четыре очка Баркова привели «Флориду» к победе над «Монреалем»

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«Флорида Пантерз» одолела «Монреаль Канадиенс» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ), сообщает «Советский спорт».

Встреча завершилась со счетом 6:3. Хет-трик оформил Александр Барков и исполнил одну голевую передачу (четыре очка). Также в составе победителей отличились Денис Мальгин, Фрэнк Ватрано и Райли Шихан. У проигравших дубль в активе у Макса Доми, еще одну шайбу забросил Брэндан Галлахер.

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Российский нападающий «пантер» Евгений Дадонов отыграл 15.12 и отметился результативной передачей.

Канадский клуб потерпел четвертое поражение подряд.

Ранее гол Проворова помог «Филадельфии» переиграть «Детройт».

НХЛ. Регулярный чемпионат

«Флорида Пантерз» (Флорида, США)— «Монреаль Канадиенс» (Квебек Монреале, Канада) — 6:3 (3:2, 1:1, 2:0)

1:0 – Барков (Яндл, Хоффман) – 03:59 (5x4)

2:0 – Мальгин (Брассар, Боргстрём) – 11:28 (5x5)

2:1 – Доми (Татар) – 13:04 (5x5)

3:1 – Ватрано (Барков, Юбердо) – 13:57 (5x5)

3:2 – Галлахер – 16:46 (5x5)

3:3 – Доми (Райлли, Татар) – 25:18 (5x5)

4:3 – Барков – 37:49 (5x5)

5:3 – Барков – 49:13 (5x5)

6:3 – Шихан (Дадонов) – 57:35