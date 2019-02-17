Дубль Малкина помог «Питтсбургу» обыграть «Рейнджерс» в матче НХЛ

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«Питтсбург Пингвинз» переиграл «Нью-Йорк Рейджерс» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ), сообщает «Советский спорт».

Встреча, прошедшая в Питтсбурге, завершилась со счетом 6:5 в пользу хозяев. В составе победителей дубли оформили Крис Летанг и Евгений Малкин, также отличились Маркус Петтерссон и Брайан Дюмулен. Две шайбы забросил Матс Цуккарелло, еще по голу себе в актив записали Райан Строум, Кевин Хейз и Мика Зибанеджад.

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Также Малкин отметился результативной передачей.

НХЛ. Регулярный чемпионат

«Питтсбург Пингвинз» (Питтсбург) — «Нью-Йорк Рейджерс» (Нью-Йорк) — 6:5

1:0 — Летанг (Кросби) — 16:11

1:1 — Цуккарелло (Хейз, Шаттенкирк) — 19:20 (5x4)

2:1 — Петтерссон (Бьюгстад, Шульц) — 31:41 (5x4)

3:1 — Дюмулен (Кросби, Петтерссон) — 34:09

3:2 — Цуккарелло (Зибанеджад, Крайдер) — 34:35

3:3 — Строум — 37:45

4:3 — Летанг (Кросби, Гюнцель) — 44:36

5:3 — Малкин (Кессел, Астон-Риз) — 47:24

6:3 — Малкин (Астон-Риз, Кессел) — 49:55

6:4 — Хейз (Деанджело, Стаал) — 54:14

6:5 — Зибанеджад (Крайдер, Шаттенкирк) — 59:42 (6x5)