Дубль Малкина помог «Питтсбургу» обыграть «Рейнджерс» в матче НХЛ
«Питтсбург Пингвинз» переиграл «Нью-Йорк Рейджерс» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ), сообщает «Советский спорт».
Встреча, прошедшая в Питтсбурге, завершилась со счетом 6:5 в пользу хозяев. В составе победителей дубли оформили Крис Летанг и Евгений Малкин, также отличились Маркус Петтерссон и Брайан Дюмулен. Две шайбы забросил Матс Цуккарелло, еще по голу себе в актив записали Райан Строум, Кевин Хейз и Мика Зибанеджад.
Также Малкин отметился результативной передачей.
НХЛ. Регулярный чемпионат
«Питтсбург Пингвинз» (Питтсбург) — «Нью-Йорк Рейджерс» (Нью-Йорк) — 6:5
1:0 — Летанг (Кросби) — 16:11
1:1 — Цуккарелло (Хейз, Шаттенкирк) — 19:20 (5x4)
2:1 — Петтерссон (Бьюгстад, Шульц) — 31:41 (5x4)
3:1 — Дюмулен (Кросби, Петтерссон) — 34:09
3:2 — Цуккарелло (Зибанеджад, Крайдер) — 34:35
3:3 — Строум — 37:45
4:3 — Летанг (Кросби, Гюнцель) — 44:36
5:3 — Малкин (Кессел, Астон-Риз) — 47:24
6:3 — Малкин (Астон-Риз, Кессел) — 49:55
6:4 — Хейз (Деанджело, Стаал) — 54:14
6:5 — Зибанеджад (Крайдер, Шаттенкирк) — 59:42 (6x5)