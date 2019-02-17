В сеть попало видео драки, в которой погиб чемпион России по рукопашному бою
Видеозапись драки с участием чемпиона России по рукопашному бою Геннадия Павлова появилась в сети, сообщает «МК».
На записи, опубликованной в телеграм-канале «Следак шепнул», видно, как спортсмен напал на охранника здания Минкомсвязи.
Инцидент произошел 17 февраля на Тверской улице у Центрального Телеграфа. 22-летний спортсмен вступил в перепалку с 51-летним охранником, после чего между ними завязалась потасовка. Во время потасовки мужчины упали на землю, затем Павлов скончался.
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По предварительной информации, конфликт произошел из-за того, что Павлов попытался перейти через шлагбаум.
Ранее сообщалось, что смерть спортсмена могла наступить от сердечной недостаточности.